Prefeitura convoca agentes de patrimônio e assistentes de secretaria

Prefeitura de Campo Grande - Foto: Divulgação/Assessoria

A Prefeitura de Campo Grande, por meio de publicação no Diário Oficial (Diogrande) desta quinta-feira (18), convoca os candidatos aprovados no processo seletivo simplificado como parte do Programa de Contratação Temporária, para atuar na função de agente de patrimônio e assistente de secretaria nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino/REME. A convocação também contempla candidatos aprovados na condição de cotista índio e cotista negro.

Os candidatos convocados devem comparecer no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, que fica na Secretaria Municipal de Educação/SEMED, Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460 – Vila Margarida, no dia 26 de fevereiro, às 8h. No local, os aprovados vão receber orientação acerca da documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

O Edital n. 17/2019-21, com as listas nominais, pode ser conferido na edição desta quinta-feira (18), do Diogrande, disponível no endereço eletrônico https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/.