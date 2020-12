Prefeitura contempla mais quatro bairros e garante acesso a lazer com instalação de playgrounds em Campo Grande

A Prefeitura vai garantir mais acesso a diversão e lazer para as crianças de comunidades periféricas de Campo Grande com a entrega nesta terça-feira (15), de mais quatro playgrounds, por meio de uma parceria com a Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região e o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. Os bairros Dom Antônio Barbosa (CRAS Rosa Adri), Conjunto Aero Rancho (Parque Ayrton Senna), Conjunto Residencial Rouxinóis e Vila Fernanda, foram as comunidades beneficiadas. Com as entregas de hoje já são 10 estruturas entregues de um total de 40 que devem ser instaladas em diversos bairros da cidade, com o objetivo de estimular o acesso ao espaço público de modo saudável e seguro.

“Estamos entregando hoje mais quatro parques infantis, somando 10 já entregues dos 40 que teremos em toda a nossa cidade. Um projeto que faz justiça social, onde demonstra que em Campo Grande, lugar de criança é na escola e brincando nos parques e praças”, disse o prefeito Marquinhos Trad. “Quando se ensina o bem através da educação, do esporte e lazer para nossas crianças, se tornam adultos mais felizes e conscientes de suas responsabilidades ”, completou o prefeito.

A implantação de playgrounds nos bairros periféricos da Capital faz parte do convênio, firmado em julho de 2018, que estabelece a parceria entre a Prefeitura Municipal de Campo Grande, a Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região e o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª região conjugando esforços a fim de oportunizar o lazer e a ocupação à população residente da região e do Loteamento Bom Retiro, no Bairro Vila Nasser, especialmente às crianças e adolescentes, afastando-as do trabalho infantil e da marginalização, por intermédio da execução do projeto, incentivando também, a utilização dos espaços livres, públicos, destinados ao lazer, em um total de 40 playgrounds.

O projeto tem como objetivo o estímulo ao espaço público de modo saudável e seguro, afastando crianças e adolescentes do trabalho infantil e da marginalização, realizando ações de melhoria na qualidade de vida da população campo-grandense, com implantação de políticas de intervenção urbana de lazer, fortalecendo a premissa do Plano Diretor de Campo Grande da gestão participativa na adequação da política urbana da cidade.

O presidente da Associação de Moradores do bairro Dom Antônio Barbosa, Rubens Honório Alcântara, que no ato falou em nome de todos os representantes das Associações presentes, agradeceu ao prefeito Marquinhos Trad e aos parceiros do judiciário, pela instalação destes playgrounds.

“As crianças precisam de lazer e nós vamos zelar por estes locais. Estas estruturas além de oportunizar lazer e diversão, trazem mais qualidade de vida e valorização para os bairros. Que as crianças façam um bom proveito das instalações e estamos satisfeitos com a atenção que têm nos dado”, concluiu Rubens.

“Represento aqui minha instituição para celebrar junto com o Prefeito e as comunidades, a inauguração de mais quatro parques infantis, resultado do trabalho de todos nós e que a gente espera que permaneça e beneficie muitas crianças”, destacou o presidente do TRT/24ª Região, desembargador João de Deus.

Os principais objetivos dos playgrounds são:

Implantação de playground em eucalipto tratado, nos bairros periféricos da cidade de Campo Grande;

Estímulo ao espaço público de modo saudável e seguro, afastando crianças e adolescentes do trabalho infantil e da marginalização;

Reativação Urbana por meio da ocupação sistematizada das áreas públicas;

Aperfeiçoamento das infraestruturas instaladas padronizando as áreas implantadas;

Implantação dos playgrounds conforme NBR 16071 e NBR 14350, visando a segurança e qualidade dos equipamentos para os usuários;

Priorização de crianças e pré-adolescentes promovendo a utilização de espaços públicos com equipamentos de lazer;

Melhora da qualidade de vida dos moradores dos bairros contemplados, e incentivo a sociabilização da comunidade.O Playground será com base de areia e uma área total de 168m². Serão instalados Balanço, Escorregador, Tubo, Gangorra, Escada de Cordas, Abrigo Duplo, Casinha e Barras Horizontais, além de cercado para delimitar a área de acesso aos brinquedos.

A procuradora-chefe do MPT-MS, Cândice Gabriela Arosio, ressaltou que estes playgrounds atuam para a prevenção das mazelas do trabalho infantil e proporcionam para nossas crianças uma infância mais plena, saudável e com mais brincadeiras ao ar livre. “O que nos chama atenção neste convênio entre as instituições é que, de forma muito singela, por meio de um parquinho, estamos contribuindo para o cumprimento de uma garantia fundamental e um direito de toda a criança: o de brincar”.

Também coordenadora regional da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente (Coordinfância) do MPT, Cândice Arosio, lembrou que neste ano, mesmo não existindo a possibilidade de ir até os bairros conhecer e inaugurar estes playgrounds, esta solenidade permite olhar para as realizações de 2020, apesar das dificuldades deste ano difícil. “Os projetos foram adaptados para a realidade do momento e as entregas continuaram sendo efetuadas, e ainda há muito a ser feito”, disse.

Os recursos para a implantação destes parques infantis são disponibilizados por meio de compensações trabalhistas, ficando a cargo do MPT o pagamento da execução do playground, e a Prefeitura se responsabiliza pelos projetos, tratativas junto a comunidade, execução e acompanhamento das obras.

Além destes quatro Playgrounds, outros seis já foram implantados desde o início da parceria em 2018: