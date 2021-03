Prefeitura abre licitação da 1ª etapa da pavimentação do Bairro Rita Vieira

(Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Campo Grande lançou a licitação da primeira etapa das obras de drenagem e pavimentação do Rita Vieira, bairro na região urbana do Bandeira, que concentra uma população de pelo menos 10 mil habitantes. Conforme o edital publicado na edição desta quarta-feira (3) do Diário Oficial, as propostas das empresas participantes poderão ser entregues até às 9 horas do próximo dia 7 de abril. A expectativa é que as obras sejam iniciadas até o início do mês de junho.

Nesta etapa, segundo o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, serão asfaltadas 22 ruas, que correspondem a 70% da malha viária do bairro.Está programada a execução de 5,6, km de drenagem , 14,5 km de pavimentação (dos 20,5 km previstos para o bairro) e o recapeamento de seis ruas, que somam uma extensão de 4,5 km (de um total de 7,8 km programados).

O segundo lote das obras no Rita Vieira deve ser licitado no segundo semestre. A pavimentação, drenagem e recapeamento será custeada com financiamento que a Prefeitura contratou na Caixa Econômica Federal. O recurso também será aplicado em obras de infraestrutura no Parque Dallas e no Residencial Oliveira.

Ruas que serão asfaltadas no lote 1 – 14,5 km

Dom Duarte da Costa; Maria Justino de Souza; Dr. Adeir Ávila de Andrade; Vilma de Andrade Costa; Mariza Andrade Ribeiro; Delcides Mariano; Ana Basília; Josué Pereira Ferreira; João Vieira de Menezes; Rotterdan; Laura de Abreu; Semiramis; Juazeiro do Norte; Nair Dobes; Mario Carrato;Vera Cruz ; Colômbia;Rio Bonito; Lauro Arruda Mendes Filho; Luiz Alves e Theóphilo Alves Dias .

Ruas que serão recapeadas – 4,5 km

Assunção, Vera Cruz, Mariza Andrade Ribeiro, Rio Bonito, Garimpo e Avenida Paraisópolis