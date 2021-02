Prefeito e deputado Gerson Claro discutem infraestrutura para Costa Rica

O deputado estadual Gerson Claro (PP) recebeu nesta terça-feira (2), em seu gabinete, a visita do prefeito de Costa Rica, Delegado Cléverson (PP) - (Foto: Divulgação)

O deputado estadual Gerson Claro (PP) recebeu nesta terça-feira (2), em seu gabinete, a visita do prefeito de Costa Rica, Delegado Cléverson (PP). Eles conversaram sobre obras e intervenções estruturais no município.

Entre as pautas da reunião, a necessidade de recapeamento na MS-223, trecho que liga o município ao entroncamento com a MS-306.

“Principalmente por conta da chuva, estamos com crateras, buracos, e o risco de acidentes é muito grande. Na semana passada, inclusive, ocorreram dois. É bem crítica a situação”, destacou o prefeito.

Ele disse já ter adiantado o assunto durante conversa com o secretário Eduardo Riedel (Governo e gestão Estratégica), mas pediu o apoio do deputado Gerson Claro no processo de interlocução com o poder Executivo.

“Vamos levar essa demanda ao Governo do Estado e fazer todas as gestões necessárias para que essa intervenção ocorra o mais breve possível”, disse o parlamentar.

Outro assunto em pauta foi o setor de Habitação. De acordo com o prefeito, essa é uma das principais necessidades da população de Costa Rica.

Delegado Cléverson informou ainda que deve se reunir na próxima quinta-feira (4) com o secretário Especial de Governo, Sério de Paula, para falar sobre essas e outras demandas da cidade.

A reunião entre o prefeito e o deputado aconteceu logo após a sessão de abertura dos trabalhos legislativos de 2021, ocorrida no plenário Júlio Maia.