Predomínio de sol, sem previsão de chuva no final de semana

A sexta-feira será de Sol sem nuvens no céu. Não há previsão de chuvas até o próximo dia 13 de setembro em todo o Mato Grosso do Sul. Até lá sol e calor excessivo. As temperaturas devem variar entre a mínima de 23º e a máxima de 36º graus. Úmidade relativa do ar mínima de 11%, considerado estado de atenção com tendência para alerta segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Assim, a orientação é ingerir muito líquido, redobrar atenção com idosos e crianças, evitar exercícios entre 11 e 15 horas, evitar exposição à luz solar em horário de pico, procurar umidificar ambientes e evitar aglomerações.

Névoa seca ao amanhecer e fumaça no decorrer do dia. Amplitude térmica elevada.