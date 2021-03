Quarta-feira terá predomínio de sol e temperaturas em elevação

Para a capital a variação está estimada entre 20°C a 31°C - (Foto: Geliel Oliveira/A Crítica)

O tempo segue firme em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (10). As condições estimadas pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima são de céu parcialmente nublado a claro em todas as áreas e não há expectativa de chuva.

Os índices de umidade relativa do ar podem variar entre 95% a 35% ao longo do dia, e a intensidade esperada para os ventos é de fraca a moderada.

As temperaturas em Mato Grosso do Sul podem registrar mínima de 14°C e máxima de 36°C, e para a capital a variação está estimada entre 20°C a 31°C.

Pelo menos até o dia 16, a estimativa do Cemtec é de tempo mais seco e baixa concentração de chuvas no Estado, especialmente sobre a região pantaneira, sudoeste e sul. Chuvas mais concentradas podem ocorrer nos setores norte e nordeste.

Após este período as áreas de instabilidades tendem a aumentar, e os últimos dias do verão prometem céu nublado a parcialmente nublado com potencial para chuvas que podem ocorrer devido a combinação de calor e umidade, especialmente na parte centro-norte onde são esperados acumulados de até 70 milímetros.