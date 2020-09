Prazo para solicitação do Cartão Merenda termina nesta quarta-feira

Prefeitura começou a entregar os cartões em meados de agosto e pelo menos 600 mil famílias já receberam o benefício - ( Foto: Estadão/Reuters )

As famílias de estudantes matriculados na rede municipal de ensino de São Paulo têm até esta quarta-feira, 9, para solicitarem o benefício do Cartão Merenda, programa criado para que os alunos possam comer em casa enquanto as escolas estiverem fechadas por causa da pandemia.

As solicitações são feitas por meio de formulário disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação (SME). É necessário completar o formulário com dados como nome completo, etapa que o estudante está matriculado, código EOL (Código da Escola Online) e CPF.

Os valores serão creditados em cartões magnéticos, que serão entregues às famílias pelas Escolas Municipais. Os valores foram definidos por etapa de ensino: R$ 101,00 para alunos da creche, R$ 63,00 para alunos da educação infantil e R$ 55,00 para alunos do ensino fundamental.

Após a inscrição as famílias devem aguardar o contato das unidades escolares, que receberão os cartões em envelopes lacrados e realizarão a conferência das informações. Os cartões devem chegar às unidades escolares na primeira semana de outubro.

A Prefeitura começou a entregar os cartões em meados de agosto e pelo menos 600 mil famílias já receberam o benefício.