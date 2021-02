Prazo para cadastro online de Líderes Comunitários, termina hoje

Cadastramento online - (Foto: Divulgação/PMCG)

Para participar das ações e campanhas do Fundo de Apoio à Comunidade- FAC- em 2021, bem como continuarem sendo atendidas ou atualizarem dados cadastrais, Líderes Comunitários, Associações de Moradores, Clubes de Mães, ONGs e Instituições devem preencher um formulário on-line disponível em plataforma digital até esta sexta-feira (05).

Para a comodidade e segurança das lideranças e funcionários o cadastramento será feito pela internet até amanhã e os interessados devem acessar o link: https://forms.gle/8Z2htAT9jtEXqfC36

O preenchimento do formulário exige ter um email cadastrado no Google (Gmail) e ter cópia digital dos documentos abaixo, que deverão ser anexados no link no ato do cadastramento.

-RG ou CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

-Comprovantes de residência atualizado (últimos três meses).

-Comprovante de endereço da instituição atualizado (últimos três meses).

-Comprovantes de cargo (Ata de registro).

Mais informações podem ser obtidas pelo Whatsapp do FAC: (67) 99178-8668 e também pelo telefone fixo: (67)2020-1361, das 7h30 às 17h.