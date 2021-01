Prazo para agricultor registrar área plantada com soja termina neste fim de semana

O plantio da soja em Mato Grosso do Sul está oficialmente encerrado e os agricultores tem até o dia 10 de janeiro para fazer o registro da área plantada. Dados do projeto Siga/MS (Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio) apontam que a área plantada com soja na safra 2020/2021 totalize 3,645 milhões de hectares.

De acordo com Resolução da Semagro n° 648 de agosto de 2017, o período de semeadura para a cultura da soja, em todo o Estado de Mato Grosso do Sul, é de 16 de setembro a 31 de dezembro de cada ano calendário. A data é pré-estabelecida devido as estratégias de defesa sanitária vegetal, a fim de reduzir a incidência de ferrugem asiática na soja.

É obrigatório informar à Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária, Animal e Vegetal) até o dia 10 de janeiro a área plantada com soja, conforme a Lei n° 3.333 de dezembro de 2006. O registro pode ser feito no site http://www.servicos.iagro.ms.gov.br/plantio. A não informação ao órgão pode acarretar em penalidades ao produtor.

Na safra 2020/2021, Mato Grosso do Sul deve atingir produtividade 53 sc/ha, com a produção chegando a 11,591 milhões de toneladas. A área plantada está estimada em 3,645 milhões de hectares, aumento de 7,55% quando comparada com a área da safra 2019/2020, que foi 3,389 milhões de hectares.

Priscilla Peres, Semagro

Foto: Arquivo