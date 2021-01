Prazo de entrega de currículo do Programa MS Desporto Escolar termina na quinta

Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) - (Foto: Secom MS)

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), em conformidade com o Acordo de Cooperação Educacional nº 73/SED/2020 Processo nº 29/041187/2020, Convênio Educacional de Apoio às Práticas Esportivas nas Escolas da Rede Estadual (Aula – Treinamento), torna público, pelo Edital nº 01/2021, o período para a entrega de currículo e da proposta de projeto, acompanhados de documentos, e os procedimentos a serem observados na Análise Curricular e Análise de Proposta/Projeto, para ingresso no Programa MS Desporto Escolar-Treinamento Desportivo

A entrega de currículo é válida também para projetos vinculados: Projeto MS Campeões, o Programa Especial de Esporte e Lazer Inclusivo (Escolas Indígenas, Escolas localizadas nas Quilombolas e Escolas Localizadas nas Unidades Educacionais de Internação (UNEIS), o Projeto Bom de Bola, bom de Escola e o Programa Forças no Esporte (PROFESP).

Prazo

O prazo para professores interessados na entrega do currículo e da proposta de projeto encerra dia 28 de janeiro. Os resultados da Análise Curricular 2021 será válida para o ano de 2021, com início das aulas de treinamento desportivo previsto para o dia 01 (primeiro) de março de 2021.

Destinação

A Análise Curricular 2021 é destinada aos profissionais Licenciados em Educação Física, devidamente registrados no Conselho Regional de Educação Física, CREF 11/MS, integrantes ou não do banco reserva de profissionais para a função docente temporária – SED/MS, sendo regido por Edital e executado em etapa única, constituída somente de análise curricular e análise de proposta/projeto de treinamento desportivo a ser implantada em escola da Rede Estadual de Ensino (REE).

De acordo com o edital, os profissionais que integram o banco reserva de profissionais para a função docente temporária - SED/MS, que não atenderem o disposto quanto ao período de apresentação do currículo e da proposta de projeto, bem como não possuir a habilitação técnica e experiência profissional específicas para a modalidade esportiva a ser oferecida, permanecerão no Banco Reserva para fins de aproveitamento em aulas de educação física prevista na grade curricular escolar.

Edital n° 01/2021 – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), de 21 de janeiro de 2021