Portaria altera regras de identificação pessoal pelo Detran-MS

CNH Digital - (Foto: Detran MS)

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) publicou no Diário Oficial desta terça-feira (4) portaria que muda regras de identificação pessoal pelo órgão, mais uma forma de desburocratizar o atendimento.

A partir de agora, fica dispensada a apresentação de documento de identificação para quem já possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação) expedida pelo Departamento. Dessa forma, o cidadão passa a ser identificado somente pelo banco de dados disponível. A dispensa é válida para interessados em emitir a carteira definitiva, segunda via da habilitação e renovação da carteira ou PID (Permissão Internacional para Dirigir).

Em relação à processos relacionados a veículos, também é dispensável a apresentação do documento de identificação para os portadores de CNH, cuja última emissão tenha sido feita pelo Detran-MS. Outra novidade é que o servidor do Detran também pode autenticar as cópias de documentos, excluindo a necessidade de autenticação em cartórios.

De acordo com o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, essa é mais uma das ações para garantir mais agilidade aos serviços prestados e conforto para os clientes. “Principalmente nesse momento complicado que estamos vivendo, devemos somar esforços para que os nossos serviços sejam entregues de maneira mais rápida e eficiente”.

Clique aqui para ler a portaria na íntegra.