Portal MS comemora 121 anos de Campo Grande com série especial de reportagens

O Portal MS inicia nesta segunda-feira (24) a publicação de uma série especial de reportagens em comemoração ao aniversário de Campo Grande. Ao longo da próxima semana, matérias jornalísticas vão destacar a presença do Governo do Estado no desenvolvimento da Cidade Morena.

Por meio de parcerias, a gestão do governador Reinaldo Azambuja vem, desde 2015, investindo na Capital de Mato Grosso do Sul nas áreas prioritárias, contribuindo para o progresso do município e melhorando a qualidade de vida da população.

Detalhes de todos os investimentos do Estado nas áreas de infraestrutura, saúde, segurança pública e educação serão publicados nos próximos dias, além informações sobre habitação, assistência social, cultura, esporte e lazer.

“O Governo do Estado soube construir condições para levar investimentos para todas as 79 cidades de Mato Grosso do Sul, nas áreas da segurança, infraestrutura, saúde e educação. Em Campo Grande não foi diferente. Criamos condições para retomar investimentos paralisados, concluir obras iniciadas há muitos anos e resolver problemas crônicos. Isso faz parte de uma gestão moderna, em sintonia com a equipe da prefeitura, e que olha o cidadão”, ressalta Reinaldo Azambuja.

Bruno Chaves, Subcom

Foto: Edemir Rodrigues