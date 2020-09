Portal do Servidor chega à marca de 23 milhões de acessos

Com serviços relacionados à vida funcional dos servidores, o Portal do Servidor atingiu a marca de 23 milhões de acesso e se consolida como uma importante fonte de informações funcionais dos mais de 79 mil servidores públicos estaduais.

Entre os serviços disponíveis, o Portal reúne Dados e Relatórios da Vida Funcional, faz a emissão de contracheques e do informe de rendimentos, além do Demonstrativo de Margens Consignáveis e o Mapa de Frequência. Direitos do Servidor, Requerimentos e manuais diversos também estão disponíveis para consulta na plataforma.

O site está no ar há cinco anos e durante este período, passou por uma série de atualizações. Uma delas é no link notícias, que tem retratado com frequência o protagonismo dos servidores públicos, com histórias, talentos e boas práticas. Outro serviço de destaque do Portal é a aba Clube de Benefícios, que reúne empresas e instituições conveniadas com o Governo Estadual e que concedem descontos e benefícios ao funcionalismo público de MS.

“Desenvolvido pela Sugesp/SAD, o Portal do Servidor está completando cinco anos, possibilitando aos servidores do Estado, da ativa e inativos, acesso às informações relevantes de sua vida funcional, cadastral e pagadoria, de maneira fácil e descomplicada, constituindo ainda, um canal de comunicação entre gestores, de forma transparente, segura e interativa”, avalia o superintendente da Folha de Pagamento, Paulo Lopes.

Ferramentas

Além do Portal do Servidor, os serviços relacionados à vida funcional dos servidores públicos estaduais estão disponíveis no aplicativo MS Digital. Outra ferramenta voltada a este público é o instagram @servidoresms, que reúne histórias, boas práticas e talentos, todos protagonizados pelos servidores públicos estaduais.

Elaine Paes, SAD