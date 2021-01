Por segurança, cédulas dos votos foram retiradas do plenário do Congresso dos EUA

As cédulas de votos do Colégio Eleitoral dos Estados Unidos, que confirmam a vitória do presidente eleito Joe Biden, foram resgatadas do plenário do Senado antes dos protestos violentos desta quarta-feira, 6, segundo o senador democrata Jeff Merkley. "Se nossa equipe competente não os tivesse seguradas, elas teriam sido queimadas pela multidão", disse Merkley.

A contagem de votos do Colégio Eleitoral e ratificação do resultado pelo Congresso foi retomada na noite de quarta, após seis horas de interrupção, em virtude das manifestações violentas no Capitólio.

Após a invasão do Capitólio por apoiadores do presidente Donald Trump, o Congresso americano, em sessão conjunta comandada pelo vice-presidente e presidente do Senado, Mike Pence, certificou na madrugada desta quinta-feira, 7, pelo horário de Washington, a vitória de Joe Biden e Kamala Harris como presidente e vice-presidente dos Estados Unidos. (Com agências internacionais).