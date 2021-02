Por R$ 111 mi, consórcio vence concessão do Zoológico e do Jardim Botânico de SP

O consórcio Reserva Paulista fez a oferta vencedora para a concessão do Zoológico, do Zoo Safari e do Jardim Botânico, na zona sul de São Paulo, por 30 anos. A proposta foi de 111,5 milhões, que será complementada ao longo do contrato pelo pagamento de 15% das receitas acessórias e outros itens, com investimento mínimo (CAPEX) de R$ 369,5 milhões.

O vencedor é encabeçado pelo Grupo Turita, que inclui a FBS Construtora. A concessão foi liberada pela Assembleia de São Paulo em 2019 em meio a protestos da Associação de Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo (APqC), a qual teme que o Instituto de Botânica, situado na área a ser concedida, perca a autonomia administrativa.

A oferta mínima de outorga fixa era de R$ 48 milhões. Além do consórcio vencedor, a Cataratas do Iguaçu SA também fez uma proposta, de 82 milhões. A abertura com os envelopes de propostas ocorreu na tarde desta terça-feira, 23, na sede da B3.

A concessão libera a exploração comercial de uma área de cerca de 100 hectares, o que representa cerca de 22% do Parque Estadual Fontes do Ipiranga, onde os espaços concedidos estão localizados. Ela inclui também uma área de 542 hectares conhecida como Fazenda, utilizada como apoio ao Zoo e que fica entre os municípios de Sorocaba, Araçoiaba da Serra e Salto de Pirapora, no interior paulista.

Segundo o governador João Doria (PSDB), a concessão resulta em um retorno de R$ 4 bilhões em 30 anos, entre outorga, investimentos e economia de despesas antes de responsabilidade pública. Ele celebrou o resultado e voltou a destacar o alinhamento da gestão estadual ao liberalismo, dizendo que faz um "governo liberal de verdade".

"Onde for possível, o setor privado que vai operar", disse. Doria também comentou que outras três concessões de parques devem ter leilão na B3 ainda em 2021. "Viva o mercado privado!", emendou.

Representante do consórcio, Cesar Kalil celebrou o resultado. "A iniciativa tem muito interesse nesse projeto e acredita que tem um potencial enorme de São Paulo ter um zoológico de ponta."

Segundo o governo estadual, a mudança de gestão acarretará em melhoria da qualidade dos serviços, promoção do turismo sustentável, potencialização das atividades de pesquisa ambiental, conservação da diversidade local e aumento da arrecadação. No parque, estão localizadas 24 nascentes do Riacho Ipiranga, dois aquíferos subterrâneos e diversas espécies de fauna silvestre, inclusive parte delas ameaçadas de extinção. Somados, o Zoológico e do Zoo Safari reúnem cerca de 1,8 mil espécimes e atraem anualmente mais de 1 milhão de visitantes,

No Zoológico, a concessão propõe a ampliação do estacionamento, a implantação de uma passarela elevada e a construção de um edifício para abrigar a bilheteria, uma loja e um centro de visitantes O Jardim Botânico inclui duas estufas com plantas da Mata Atlântica e um museu, com amostras de plantas da flora brasileira.