População de Anastácio comemora investimentos em Habitação e esgoto

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado, todos eles pensados e planejados, ouvindo as reivindicações e demandas da população de cada um dos 79 municípios, através do Programa Governo Presente.

Em Anastácio, cidade localizada na margem esquerda do Rio Aquidauana, por exemplo, os investimentos em habitação ultrapassam os R$ 43 milhões. Foram 860 moradias entregues entre 2015-2019 no Jardim Independência I e II e Residencial Cristo Rei -mudando a realidade de centenas de pessoas e devolvendo a dignidade a muitos pais e mães de família.

Além disso, o governo do Estado trabalha para que Anastácio tenha 100% de cobertura de esgotamento sanitário. Será uma das primeiras cidades de Mato Grosso do Sul a atingir a universalização que o Estado busca com o projeto da Parceria-Público-Privada da Sanesul, que prevê a captação de R$ 3,5 bilhões para atender aos 79 municípios.

No município, a Sanesul já atingiu a meta de 100% no fornecimento de água potável. Em julho deste ano, o Governo do Estado entregou a obra da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), onde foram aplicados R$ 6,6 milhões.

Complementando a área de infraestrutura, o Estado investe R$ 27,6 milhões no município no setor viário, incluindo uma das obras solicitadas pelas lideranças locais dentro do Programa Governo Presente: a ponte de concreto sobre o Rio Ribeirão Taquarussu, na MS-170, ao custo de R$ 1,9 milhão, e atendendo aos produtores do Assentamento Paulista, garantindo tráfego com mais segurança.

Também foram investidos R$ 6,8 milhões em saúde e R$ 4 milhões em educação, e o Programa Governo Presente prevê novas obras, incluindo a segunda etapa do acesso ao frigorífico local, ao custo de R$ 4,4 milhões.