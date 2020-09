Pompeo fará visita à RR nesta semana para encontro com imigrantes venezuelanos

Venezuelanos vendem frutas nas ruas de Boa Vista - (Foto: ANTONIO CARLOS/ESTADÃO)

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, visitará Boa Vista, em Roraima, durante a viagem que fará à América Latina entre quinta-feira, 17, e domingo, 20.

Em comunicado, o Departamento do Estado informou que o chefe da diplomacia americana se encontrará com imigrantes venezuelanos no Brasil, com objetivo de reforçar o apoio à população que foge do "regime ilegítimo" de Nicolás Maduro. Não foram divulgadas informações sobre eventual reunião de Pompeo com autoridades brasileiras.

Segundo a nota, o secretário de Estado também irá ao Suriname, à Guiana, à Colômbia e ao Estado americano do Texas. "Esta viagem destacará o compromisso dos EUA em defender a democracia, combater a covid-19 e, ao mesmo tempo, revitalizar nossas economias no rastro da pandemia e fortalecer a segurança contra ameaças regionais", destaca o comunicado.