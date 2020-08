Polícia ouvirá motorista sobre acidente em Curitiba

A Polícia Civil de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (PR), deve ouvir nos próximos dias testemunhas e o motorista do caminhão que se chocou no domingo à noite com vários carros no quilômetro 77 da rodovia BR-277, no bairro Afonso Pena, no limite entre Curitiba e São José dos Pinhais. O acidente envolveu 23 veículos, deixou oito mortos e outros 21 feridos. Uma das vítimas, em estado grave, corre sério risco de vida.

O Corpo de Bombeiros, que mandou equipes ao local, acredita que a neblina e a fumaça provocada por uma queimada à beira da estrada tenham provocado a tragédia. "De acordo com as filmagens, a fumaça não subiu e, com a neblina, ficou sem visibilidade nenhuma", disse a primeiro-tenente da corporação, Camila Mahmoud. Ela alertou sobre o aumento das queimadas. "Estamos passando pela maior estiagem dos últimos 20 anos. Com isso, aumentou em 77% o número de queimadas em relação ao ano passado."

Segundo dados do Corpo de Bombeiros, sete pessoas morreram no local. A oitava vítima foi levada para o Hospital Cajuru, em Curitiba, mas não resistiu aos ferimentos. Outra pessoa corre sério risco de vida e as demais 21 vítimas apresentam ferimentos leves.

Também foram contabilizados 16 carros (sendo uma viatura da PM), cinco motocicletas e um caminhão atingidos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.