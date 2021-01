Policia Militar Ambiental fiscaliza rios e prende redes de pesca de infratores em Novo Mundo

PMA apreende 71 redes de pesca, sete espinheis, anzóis de galho e outros petrechos - (Foto: Divulgação/ MPA)

Uma das preocupações da Polícia Militar Ambiental relativamente à pesca predatória, especialmente durante a piracema, é o uso de petrechos proibidos com grande poder de depredação de cardumes como as redes de pesca. Dessa forma, a PMA precisa se manter nos rios em fiscalização constante para evitar, que as pessoas armem os petrechos, ou pelo menos, fazer a retirada sem que tenha prejudicado os cardumes.

Ainda, nesta piracema, a PMA tem percebido, que os infratores que estão se arriscando a praticar pesca predatória estão usualmente indo para os rios no período noturno, principalmente pela facilidade de fuga e para armar petrechos ilegais sem serem vistos e, consequentemente, a Polícia Militar Ambiental tem priorizado a fiscalização preventiva à pesca durante a piracema à noite e madrugada.

Desde o início da tarde e noite de ontem, até metade da manhã de hoje (30), Policiais Militares Ambientais de Mundo Novo realizavam fiscalização preventiva nos rios Amambai, Maracaí, Iguatemi e Paraná e apreenderam quantidade enorme de petrechos ilegais, especialmente redes de pesca, em um número absurdo de 71 redes.

Logo no início da operação, à tarde de ontem (29), a equipe deparou com dois pescadores à margem do rio Paraná, na região do assentamento Sul Bonito, os quais, ao avistarem a fiscalização fugiram pela mata. Os Policiais foram ao local e encontraram 30 redes de pesca, que os infratores iriam armar no rio. Apesar de diligências, os criminosos não foram localizados, porém, a fiscalização atingiu seu objetivo, em apreender essa quantidade de petrechos, sem que os elementos, sequer, tenham conseguido armá-los.

Durante toda a missão, a equipe ainda retirou dos quatro rios fiscalizados mais 41 redes de pesca, medindo em torno de 1.000 metros, sete cordas de espinheis, cada uma com 20 anzóis, 26 anzóis e galho, quatro molinetes com varas e duas carretilhas, que estavam armados nos rios. Cerca de 15 kg de peixes que estavam presos nos petrechos foram soltos nos rios.