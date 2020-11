Polícia Militar flagra maus tratos a animais em fazenda de Três Lagoas

Na manhã de ontem (28), a Polícia Militar recebeu uma denúncia de maus tratos a animais em uma fazenda na área rural de Três Lagoas - (Foto: Polícia Militar)

Na manhã de ontem (28), a Polícia Militar recebeu uma denúncia de maus tratos a animais em uma fazenda na área rural de Três Lagoas, a 326 km de Campo Grande. Chegando no local, a polícia conversou com um funcionário da fazenda que admitiu que, devido a estiagem, o gado está morrendo por falta de pastagem. As informações são do Caçula FM.

Durante vistoria, a polícia localizou quatro carcaças de bovinos, além de 20 vacas paridas bastante magras e sem nada para comer. A única vegetação presente no local é erva daninha.

O dono da fazenda não estava no local e, até o momento, não foi localizado. Foi elaborado o boletim de ocorrência e entregue na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) para as devidas providências.