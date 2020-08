Polícia Civil recebe veículo para ser usado em atendimento assistencial de policiais

Veículo para assistência de Policiais de todo o estado de MS - (Foto: SEJUSP)

Atendimentos serão feitos na Capital e no interior

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp) repassou à Polícia Civil, nesta quarta-feira (5), um dos quatro veículos doados à pasta pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) - do Ministério da Justiça. O automóvel será utilizado em atendimentos psicológicos e de assistência social de policiais em todo o Estado.

Para o delegado-geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas, o veículo vai oferecer mais presteza e eficiência aos atendimentos. “Vamos transformar e ajudar muitos policiais que passam por um momento de depressão ou dificuldades sociais como, por exemplo, alcoolismo e dependência química. Sabemos que estão vindo mais investimentos para área biopsicossocial justamente para ampliar a assistência aos nossos policiais”, destacou.

O diretor do Departamento de Recurso e Apoio Policial da Polícia Civil, delegado Jairo Carlos Mendes, destacou que o veículo deve auxiliar nos atendimentos no interior do Estado. “Nós precisávamos de um veículo de qualidade, novo, que pudesse transportar as equipes para as sedes regionais em outras unidades do Estado. Isto mostra que Sejusp está empenhada em equipar todos os setores da secretaria”, disse.

Já o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Joilson Alves do Amaral, ressaltou que Sejusp inaugura uma nova fase na assistência aos servidores com o atendimento biopsicossocial. "Serão distribuídas algumas viaturas que ficaram fixadas em pontos bases estratégicos para que, na necessidade de deslocamento, possam ser feitos o transporte das pessoas que precisam de atendimento na Capital”, disse.

Cerca de 30 atendimentos de assistência social e 15 de apoio psicológico são realizados pela Coordenadoria de Atendimento Psicossocial (Capoc) semanalmente. O setor ainda presta apoio ao deslocamento de agentes que estão reclusos por causa da pandemia de coronavírus; que apresentam problemas psicológicos; e que precisam resolver questões familiares.

Doação do Ministério da Justiça

Mato Grosso do Sul recebeu do Ministério da Justiça, por meio da Senasp, quatro veículos em forma de doação que foram destinados à Ouvidoria da Sejusp e ao recém-criado Centro de Atenção Biopsicossocial, em Campo Grande.

Os automóveis são da Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., modelo Jeep Renegade (Sport Utility Vehicle - SUV), avaliado em R$ 67.490,00, totalizando R$ 269.960,00, oriundos de recursos do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).

Conforme a Senasp, a doação dos veículos SUV são para apoiar o transporte de profissionais de Segurança Pública com necessidades especiais adquiridas no exercício de suas atribuições funcionais. Ao instituir o SUSP, criou-se a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS), fundamentada em princípios que têm norteado a concepção das ações do Programa Nacional de Qualidade de Vida para profissionais de Segurança Pública (Pró-Vida), que tem sido implementado por meio de três eixos: Atenção Biopsicossocial, Saúde e Segurança no Trabalho e Valorização Profissional, buscando apoiar a estruturação nos estados e no Distrito Federal.

Centro de Atenção Biopsicossocial

O Centro de Atenção Biopsicossocial tem como eixo principal a valorização profissional. A primeira fase terá como objetivo formar equipe de saúde multidisciplinar composta por psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, enfermeiros, terapeutas ocupacionais e professor de educação física, além de uma equipe administrativa.

O projeto está orçado em R$ 3.168.349,00, sendo R$ 2.217.844,00 de investimentos e mais R$ 950.505,00 para o custeio. Todo o projeto será financiado pelo Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). Entre as principais metas, o Centro de Atenção Biopsicossocial deverá realizar estudos, pesquisas e planejamentos como forma a reduzir alguns indicadores, como suicídio, afastamento para tratamento de saúde e tratamentos psiquiátricos, uso de substâncias psicoativas (álcool e drogas ilícitas), além de aumentar campanhas e programas de prevenção voltados para este público.

Antonio Carlos Videira, Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, afirma que estão sendo adquiridos mais 12 veículos, modelo Gol, que deverão atender o Centro de Atenção Biopsicossocial da Sejusp. “Os veículos serão para a Policlínica, da Polícia Militar; Diretoria de Saúde, do Corpo de Bombeiros Militar; CAPOC, da Polícia Civil e demais instituições com objetivo de ampliar em todo o Estado o atendimento aos servidores da Sejusp/MS”, finaliza.