Polícia Civil do Rio de Janeiro faz operação contra o crime organizado

A Polícia Civil prendeu (8), em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense, oito integrantes de uma quadrilha responsável por crimes de homicídio, tráfico de drogas e estupro de vulnerável. A ação contou com apoio de policiais militares do 8º batalhão da PM, de Campos. A Justiça determinou o cumprimento de 23 mandados de prisão e busca e apreensão, sendo 17 deles na região central de Campos e outros seis em Guarus, um bairro dominado por uma facção criminosa ligada ao tráfico de drogas. Os outros suspeitos não foram localizados.

Entre os presos estão três menores de idade e uma mulher, de 52 anos de idade, investigada por tráfico de entorpecentes. Essas prisões foram realizadas em Guarus. Com os detidos, a polícia apreendeu um revólver, munição e uma motocicleta.

Em nota, a Polícia Civil informou que o trabalho ocorreu após coleta de informações pelo setor de Inteligência da delegacia de Campos e contou com o apoio de policiais militares do 8º BPM. Entre os crimes praticados pelos presos estão homicídio qualificado, tráfico de drogas, estupro de vulnerável e lesão corporal decorrente de violência éstica.

A nota diz ainda que “para realizar a ação, os agentes saíram da delegacia por volta de 5h da manhã e percorreram vários bairros do município. Os presos foram conduzidos para a sede da 134ª delegacia policial (Campos dos Goytacazes) . Os maiores de idade serão transferidos para o sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça”.

Os três menores de idade cumprirão medida socioeducativa. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), dependendo do crime, os menores de 18 anos, podem ficar internados em estabelecimento educacional.