PMA prende pescadores que usavam petrecho proibido

Agentes da Polícia Militar Ambiental realizavam fiscalização hoje (11) no rio Coxim, no trecho que passa por São Gabriel do Oeste quando flagram dois pescadores usando petrechos proibidos - (Foto: Polícia Militar Ambiental)

Agentes da Polícia Militar Ambiental (PMA) realizavam fiscalização hoje (11) no rio Coxim, no trecho que passa por São Gabriel do Oeste a 139 km de Campo Grande, quando flagram dois pescadores usando petrechos proibidos.

Os infratores, um deles pescador profissional e o outro comerciante, praticavam pesca predatória foram pegos no começo da pescaria e tinham capturado sete peixes, que apresentavam sinais de captura pelo petrecho ilegal.

O pescado, o barco, o motor de popa e a rede foram apreendidos. A equipe pegou os infratores no início da pescaria, evitando que uma grande quantidade de peixes fosse capturada tendo em vista o alto poder de captura do petrecho, principalmente na forma de arrasto que estava sendo utilizado.

Os infratores receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil de São Gabriel do Oeste, onde eles foram autuados em flagrante por crime ambiental de pesca predatória e saíram depois de pagar fiança. Se condenados poderão pegar pena de um a três anos de prisão. Eles também foram autuados administrativamente e multados em R$ 1.480,00 cada um.