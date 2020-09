PMA prende homem que pescava espécie proibida

Além do Dourado, o infrator também havia pego outro peixe, da espécie Jaú - (Foto: Polícia Militar Ambiental)

A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Batayporã prendeu na manhã de hoje (25) um homem que pescava ilegalmente num rancho próximo de um pesqueiro, no entorno do Rio Ivinhema. A fiscalização realizada pela corporação encontrou no local uma caixa isotérmica com dois peixes, sendo um deles da espécie Dourado, o qual está proibida a pesca pela Lei Estadual nº 5.321.

Além do Dourado, o infrator também havia pego outro peixe, da espécie Jaú, que media 85 centímetros, medida menor do que a permitida por lei. O tamanho mínimo de captura desse tipo de peixe é de 95 centímetros.

O homem de 40 anos foi preso, levado à Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, responderá por crime ambiental em que poderá pegar três anos de detenção e terá de pagar uma multa de R$ 4.400. Após avaliação, os animais serão doados a instituições filantrópicas.