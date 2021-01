PMA apreende dois filhotes de maritaca dentro de caixa em Anaurilândia

Dois filhotes de maritaca - (Foto: Polícia Militar Ambiental)

A Polícia Militar Ambiental realizavam fiscalização hoje (2) às 15h30, na região de um loteamento de lazer, à margem do reservatório da Usina Sérgio Motta, em Anaurilândia, a 328 km de Campo Grande, quando receberam ligação de um homem informando que encontrara dois filhotes de maritaca. O morador do loteamento que acionou a PMA informou ter encontrado as aves abandonadas dentro de uma caixa de papelão debaixo de uma árvore.

Os Policiais calculam que a pessoa que retirara os filhotes do ninho, os abandonou ao ser avisado de que a fiscalização estava na região. As aves foram recolhidas e serão encaminhadas ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).