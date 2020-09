PIN: versão atualizada do Portal de informações e Geoposicionamento de MS já está no ar

Já está disponível a versão atualizada do Portal de informações e Geoposicionamento de Mato Grosso do Sul (PIN/MS), sistema do Governo do Estado criado com base na arquitetura tecnológica da plataforma ArcGIS, o PIN/MS e que permite à sociedade o acesso a diversas informações geoespaciais do Estado, como base de dados georreferenciados, imagens de satélites, mapas temáticos entre outros itens relacionados ao campo de conhecimento ambiental territorial.

O sistema é administrado pelo Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) juntamente com a SGI (Superintendência de Gestão da Informação) e pode ser acessado pelo endereço https://www.pinms.ms.gov.br/portal/home/.

Por meio do PIN, por exemplo, o usuário tem à sua disposição dados geográficos e imagens de altíssima resolução de todos os municípios de Mato Grosso do Sul, os dados do CAR (Cadastro Ambiental Rural), das outorgas de uso de recursos hídricos, além de informações atualizadas sobre a oferta de serviços públicos como escolas, hospitais, estradas, e até mesmo a visualização de assentamentos, aldeias indígenas, com marcadores que demonstram as políticas públicas implantadas para atender essas comunidades.

“O PIN é uma ferramenta moderna que oferece à sociedade uma série de informações pertinentes ao Imasul e a outras secretarias, sistematizadas e padronizadas sobre todo o Mato Grosso do Sul”, lembra o diretor-presidente do Imasul, André Borges.

De acordo com o secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), “o PIN pode orientar investimentos privados, por exemplo. De qualquer lugar do planeta o empresário pode olhar no mapa a infraestrutura existente na localidade, o que produz, a logística disponível, e assim tomar a decisão acertada do município ideal para implantar sua empresa”, afirma.

Além da disponibilização de conteúdo para a sociedade, ainda é possível utilizar os recursos oferecidos pela plataforma ArcGIS para efetuar análises espaciais, integração com outras tecnologias de sistemas e consultas geoestatísticas utilizando os WebServices e API’s que são disponibilizados pela ferramenta. A plataforma ainda oferece uma série de aplicativos para smartphones e tablets, os quais possibilitam levantamento de dados em campo e navegação off-line.

O projeto foi subsidiado com recursos próprios do Governo do Estado. Só no banco de imagens de altíssima resolução (que aproxima o objeto como se estivesse a 30 centímetros de distância do observador) o governo investiu R$ 5 milhões. O mosaico de imagens com todos os municípios de Mato Grosso do Sul já está disponível no servidor do Portal, além de informações da Agraer (Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural) e do Imasul.

Fizeram parte do projeto: Frederico Licio Pereira – Especialista GIS e Líder da equipe de Dados/BI (CSIC-SGI); Cristiane Riquelmes e Vinicius Tagliaferro - Analistas de Negócios da CRCC; Equipe Técnica e de Negócios da empresa Imagem (ESRI).

Marcelo Armôa, Semagro, com informações da SGI