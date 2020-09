PIB da Austrália recua 7% no 2º trimestre e marca a primeira recessão em 29 anos

O Produto Interno Bruto (PIB) da Austrália registrou queda de 7% no segundo trimestre deste ano ante o trimestre anterior, segundo dados publicados pelo Escritório de Estatísticas Australiano. Analistas consultados pela Dow Jones Newswires estimavam retração de 6%. Na comparação anual entre o segundo trimestre, o PIB recuou 6,3%, enquanto analistas esperavam queda de 5,2%.

No primeiro trimestre deste ano, o PIB do país já havia registrado queda de 0,3%. Esse desempenho marca a primeira recessão da economia australiana em 29 anos, sendo a primeira vez que o indicador apresenta baixa por dois trimestres consecutivos desde 1991. Os dados mostram os reflexos econômicos da pandemia do coronavírus no país, ao mesmo tempo em que o número de casos aumenta no Estado de Victoria.

No período, a demanda privada diminuiu 7,9 pontos porcentuais, impulsionada por uma queda de 12,1% no consumo das famílias, disse o escritório, em nota. Os gastos com serviços caíram 17,6%, com retrações nos setor de transporte, operação de veículos, hotéis, cafés e restaurantes. Fonte: Dow Jones Newswires.