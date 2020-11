PGE/MS realiza evento nacional com colaboração do Fonace e do Conpeg

As inscrições terminam, às 12 horas, do dia 19 de novembro

A Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (PGE/MS), por meio da Escola Superior da Advocacia Pública (Esap) realizará no dia 19, a partir das 15h (horário de Brasília), a webconferência “5 anos de promulgação do NCPC e Advocacia Pública”.

O evento será transmitido, ao vivo, pelo canal de vídeos do Fonace e tem como público-alvo procuradores do Estado, procuradores de Entidades Públicas, assessores jurídicos, advogados públicos, estagiários e população em geral interessada pelo tema.

Os interessados em participar já podem fazer a inscrição pelo link http://www.cursos.ms.gov.br/Esap . A previsão de duração dos trabalhos é de três horas e o objetivo é debater temas de relevância para a Advocacia Pública, desafios e avanços, dentro da sistemática proposta pelo Novo Código de Processo Civil (NCPC).

Sobre os convidados, participam do evento Paulo Henrique dos Santos Lucon com a palestra “Desafios para a advocacia pública no CPC de 2015” tendo como mediadora Nathália Santos Paes de Barros. Ele é livre docente e professor na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP). A mediadora é procuradora-Chefe da Procuradoria de Pessoal da PGE/MS e especialista em Direito Processual Civil e em Direito Tributário.

Também registram presença como expositores da webconferência:

Ticiano Alves e Silva com o tema “Mandado de segurança: Entre o passado inovador e o futuro obsoleto”;

Juvêncio Vasconcelos Viana com o tema “Tutela Provisória”;

Marco Antonio Rodrigues apresentando “Casos Repetitivos”;

Bruno de Macedo Dias que tratará sobre “Jurisprudência Oficial e Common Law”

Para a procuradora do Estado e diretora da Esap, Ludmila Santos Russi, o momento é de celebração pelos trabalhos executados na Escola. “Este será o último evento do ano de 2020 realizado pela Esap e teremos a oportunidade de hospedar um evento com abrangência nacional e transmissão pelo Youtube. Ao mesmo tempo que é uma honra poder colaborar também será um grande desafio para nós. Mas tenho certeza que encerraremos os trabalhos com chave de ouro”, afirma.

O evento é uma idealização do projeto “Advocacia em Rede”, do Fórum Nacional dos Centros de Estudos das Procuradorias-Gerais dos Estados e do Distrito Federal (Fonace), que ainda é um dos colaboradores junto com o Colégio Nacional de Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal (Conpeg).

Karla Tatiane, PGE