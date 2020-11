PF e Receita apreendem 380 kg de cocaína no Porto do Rio de Janeiro

Operação foi conduzida pela Polícia Federal e Receita Federal - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Polícia Federal (PF) e a Receita fizeram mais uma grande apreensão de cocaína no porto da cidade do Rio de Janeiro. Em uma operação conjunta, foram apreendidos 380 quilos da droga, na noite desta quarta-feira (11).

A cocaína estava em contêineres e acondicionada em tabletes, no interior de caixas de resma de papel A4. O destino era a cidade portuária de Valência, na Espanha. O navio com a carga partiu do Porto de Santos (SP).

Na sexta-feira (6), a PF e a Receita haviam encontrado 780 quilos de cocaína, que também estava em contêineres, acondicionada em tabletes no interior de diversos sacos industriais, normalmente utilizados em cargas de minério de ferro para exportação.