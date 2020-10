PF deflaga Operação Boa Vista contra tráfico de drogas e armas no país

Por meio de nota a PF informou que, com os mandados, pretende apreender veículos e embarcações - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Foi deflagrada, pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quinta-feira (15), a Operação Boa Vista, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de tráfico internacional de drogas, armas e contrabando, além de descaminho de produtos eletrônicos, agrotóxicos e equipamentos médicos como aparelhos de endoscopia e ultrassom.

A operação conta com a participação de 60 policiais federais para o cumprimento de 20 mandados judiciais, dos quais oito são mandados de prisão preventiva e 12 mandados de busca e apreensão.

Segundo os investigadores, um dos mandados de prisão será cumprido na cidade de Bauru, em São Paulo. Os demais, na cidade de Guaíra, cidade localizada a oeste do Paraná, na fronteira com o Paraguai. As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal em Guaíra.

Por meio de nota a PF informou que, com os mandados, pretende apreender veículos e embarcações. Também está autorizado o bloqueio de contas bancárias e de “outros ativos financeiros, e bens até o limite de R$ 10 milhões, além do sequestro de imóveis”.

De acordo com a PF, a casa de um dos líderes da organização criminosa estaria avaliada em mais de R$ 1,5 milhão. “A estratégia é atuar de forma a descapitalizar as organizações criminosas”, informa a nota.

Estimativas iniciais apontam que, só nos últimos quatro meses, os investigados perderam o equivalente a R$ 4,2 milhões em produtos ilícitos apreendidos pelas autoridades.

As investigações foram iniciadas em junho deste ano após a descoberta de que um imóvel rural, situado à beira do Lago de Itaipu, que estaria sendo utilizado com frequência para a retirada e estocagem de ilícitos vindos do país vizinho.

Os investigadores constataram que as atividades criminosas eram divididas, ficando um grupo dedicado à prática de contrabando e descaminho de produtos eletrônicos, agrotóxicos e equipamentos médicos; e outro dedicado a traficar drogas e armas.

“Durante as diligências foram realizadas diversas apreensões e prisões em flagrante de membros da organização criminosa, destacando a apreensão, em julho de 2020, de mais de 100 quilos de pasta base de cocaína/crack, que tinha como destino o estado de São Paulo. A droga era levada por um membro da organização criminosa em um fundo falso de veículo”, diz a nota da PF.

Em setembro 20 fuzis calibre 5.56 foram apreendidos no fundo falso de um veículo de propriedade de um dos investigados.

A Operação Boa Vista conta com o apoio de uma equipe do Batalhão de Polícia de Fronteira da Polícia Militar do Paraná, e de um helicóptero do Grupamento de Operações Aéreas da Polícia Civil do Paraná.