Petrobras: fornecimento de gasolina para o DF está sendo restabelecido

A Petrobras anunciou hoje (24) que está adotando as medidas necessárias para evitar o desabastecimento de combustíveis no Distrito Federal e em Goiás. Segundo a estatal petrolífera, as ações para “assegurar a continuidade do atendimento da demanda na região” estão sendo tomadas “em articulação com as empresas distribuidoras e com a Agência Nacional do Petróleo (ANP)”.

O risco de desabastecimento durante as festas de fim de ano foi denunciado pelo Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e de Lubrificantes (Sindicombustíveis-DF). Segundo o presidente da entidade, Paulo Tavares, desde a última sexta-feira (18), os postos de gasolina do DF e de algumas regiões de Goiás vêm recebendo uma quantidade de gasolina inferior à habitual.

“Desde sexta-feira, o Distrito Federal e Goiânia vêm sofrendo restrições para a revenda. Ou seja, os postos não estão podendo comprar a quantidade que querem. Cada um tem [recebido] uma cota muito menor do que o volume que está acostumado a vender”, declarou Tavares em um vídeo que o Sindicombustíveis-DF divulgou nas redes sociais.

Segundo o representante dos revendedores do Distrito Federal, alguns postos deixaram de receber o produto no início da semana, porém, nos últimos dias, a situação vem melhorando pouco a pouco, com a Transpetro (subsidiária da Petrobras) tentando resolver os “problemas técnicos” rapidamente para evitar o risco de desabastecimento – ameaça que, ao se tornar pública, fez com que alguns motoristas do Distrito Federal corressem para os postos a fim de abastecer seus veículos, motivando alguns postos a aumentarem os preços.

Em nota, a Petrobras informou que o “problema técnico” a que Tavares se refere ocorreu no oleoduto que transporta o combustível da refinaria de Paulínia, no interior de São Paulo, até Brasília e Goiânia. E foi causado pelo furto de combustível através de ligações clandestinas. Devido à ação criminosa, a operação do duto teve que ser temporariamente interrompida para que os furos fossem consertados e conexões ilegais removidas.

Apesar dos contratempos, a Petrobras garante que a oferta de gasolina já está sendo restabelecida em Brasília, Goiânia e regiões próximas. Informação confirmada pelo presidente do Sindicombustíveis-DF, que diz não haver, por ora, motivo para corrida aos postos.

“Os revendedores têm estoques para dois ou três dias. Alguns, até para mais tempo. Mesmo que um ou outro revendedor possa enfrentar uma falta esporádica, creio que não faltará combustível”, disse Tavares, destacando que, nesta época do ano, quando muitas pessoas deixam o Distrito Federal, a demanda por combustíveis tende a ser menor que no resto do ano. “E a pandemia [da covid-19] também vem fazendo com que o fluxo de veículos seja muito menor do que o normalmente ocorre no mês de dezembro”, acrescentou.