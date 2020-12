Pesquisa do Procon/MS aponta variação de até 467,61% nas mensalidades escolares

Com a proximidade do início das aulas, e do período de matrículas, o Procon/MS já realizou pesquisa de preços para as mensalidades. E as diferenças encontradas chegam a 467,61%.

Foram pesquisados 57 estabelecimentos. Os percentuais vão de 111,74% em relação ao 9º ano a 467,61% em relação ao ensino fundamental do 1º ao 5º anos.

A equipe de pesquisa comparou também os valores praticados no ano anterior em relação aos preços atuais. O trabalho concluiu que do total verificado, 36 sofreram acréscimo e os restantes 6 tiveram seus preços reduzidos.

A planilha completa da pesquisa pode ser conferida no www.procon.ms.gov.br .

Katiuscia Fernandes - Subcom