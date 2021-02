Perseguição na Linha Vermelha, no Rio, termina com quatro mortos a tiros

Uma perseguição policial na Linha Vermelha, no Rio, terminou com quatro homens mortos a tiros por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Motoristas viveram momentos de tensão na via expressa, que chegou a ser parcialmente interditada. A ação policial aconteceu por volta das 16h deste domingo, dia 31. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, durante um patrulhamento, agentes identificaram dois veículos roubados, um Nissan Kicks e um Volkswagen Virtus, dando início à perseguição. A PRF afirma que os suspeitos dispararam contra as viaturas policiais, que revidaram a agressão. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar (PM) chegaram a ser acionados para dar apoio à operação. Por volta das 19h15 os corpos foram retirados do local e a perícia, realizada.