Período de pré-matrícula da REE começa nesta segunda-feira

Alunos REE - (Foto: Governo do Estado de MS)

Começa a valer nesta segunda-feira (30) o período de pré-matrícula da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul (REE/MS). Até o dia 06 de janeiro de 2021, os interessados poderão realizar o preenchimento dos dados pela internet, no site da Matrícula Digital. O atendimento também pode ser feito por telefone ou de forma presencial, na Central de Matrículas da REE, em Campo Grande.

A abertura do período de pré-matrícula vale para os estudantes que desejam fazer a confirmação da permanência nas unidades escolares estaduais e também para aqueles que desejam ingressar na Rede Estadual de Ensino.

Desde o final de outubro, está aberto também o período de atualização cadastral, fundamental para o trabalho dos gestores escolares – por exemplo – empenhados nas ações voltadas para a Busca Ativa dos estudantes. Até o dia 18 de dezembro, os alunos que já fazem parte da Rede Estadual devem atualizar, também pelo site da Matrícula Digital, as informações básicas como telefone residencial, endereço, contatos de responsáveis, entre outros dados.

Como acessar?

Para realizar a pré-matrícula, os interessados devem acessar o site www.matriculadigital.ms.gov.br e seguir os passos apresentados. A atualização cadastral dos estudantes, que já fazem parte da Rede Estadual, deve ser feita no “Painel do Aluno”, disponível na página inicial.

A SED também disponibiliza o contato por telefone com a equipe da Central de Matrículas, pelo 0800-647-0028. Existe a possibilidade do atendimento presencial na sede da Central, que fica na rua Joaquim Murtinho, nº 2.612, bairro Itanhangá Park – Campo Grande.

Para o atendimento por telefone ou presencial, o horário de funcionamento é das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, de segunda à sexta-feira.

Live tira-dúvidas

Na tarde desta segunda-feira, às 15h, a equipe da equipe da Secretaria de Estado de Educação (SED) estará ao vivo e mais uma transmissão, pela página do Governo do Estado no Facebook, para responder os principais questionamentos da população sobre o período de pré-matrículas da Rede. Durante uma hora, serão apresentados guias para estudantes e familiares além de comunicados sobre os procedimentos e prazos.