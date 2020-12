Pence será vacinado na sexta-feira e Biden, na próxima semana

Joe Biden e Mike Pence se cumprimentam em cerimônia em Nova York durante campanha nas eleições presidenciais deste ano - (Foto: Carlo Allegri/Reuters)

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, e o vice-presidente Mike Pence devem ser vacinados contra a covid-19 em breve.

Segundo duas fontes familiarizadas com os planos, Biden receberá a vacina publicamente já na próxima semana. Já a Casa Branca diz que Pence e sua mulher, Karen Pence, será imunizados na próximo sexta-feira.

Biden disse nesta terça-feira que o diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos EUA, Anthony Fauci, o maior especialista em doenças infecciosas do país, o aconselhou a tomar a vacina o quanto antes. Biden disse que deseja manter os profissionais de saúde na linha de frente e as pessoas vulneráveis como as principais prioridades.

Mas ele também observou a importância de receber a vacina publicamente para construir a confiança entre os americanos para serem vacinados. "Não quero furar a fila, mas quero ter a certeza de que demonstraremos ao povo americano que é seguro tomar a vacina", disse. Fonte: Associated Press