Pelosi deseja melhoras a Trump, mas critica comportamento do presidente dos EUA

Presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi afirmou nesta sexta-feira, 2, que realizou teste para covid-19 pela manhã, mas ainda aguarda o resultado. Ela comentou, durante entrevista à rede CNBC, que a pessoa do governo do presidente Donald Trump com quem tem mantido contato é o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, mas lembrou que este informou mais cedo que teve teste negativo para a doença.

Nancy Pelosi ainda desejou melhoras ao presidente, que anunciou mais cedo teste positivo para covid-19. Ela comentou, porém, que o comportamento de Trump era um "convite descarado" à doença. Pelosi disse esperar que essa seja uma oportunidade para aprendizado e mudanças de comportamento entre os americanos.