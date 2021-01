Pela primeira vez na história, uma mulher vai comandar a Guarda Municipal de Dourados

Em 25 anos de criação, Liliane será a primeira mulher no comando da Guarda - (Foto: Divulgação)

A servidora Liliane Graziele Cespedes de Souza Nascimento, 36, foi nomeada pelo atual prefeito de Dourados, Alan Guedes (Progressistas), para comandar a Guarda Municipal de Dourados. É a primeira vez na história da corporação, criada há 25 anos, que uma mulher ocupa o cargo. Anteriormente a função estava sendo ocupada pelo comandante Divaldo Machado.

Formada em Direito pela UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) e pós-graduada em Gestão de Segurança Pública e Gerenciamento de Trânsito, Leiliane faz parte da corporação da GM desde 2008. A nova comandante, que também possui formação em Gestão Ambiental, Gestão Pública e Gestão de Pessoas, assumirá a liderança de um grupo de mais de 200 guardas.

Como comandante, ela pretende aprimorar a valorização dos profissionais e ainda destaca a importância do trabalho da GM nos casos de violência contra a mulher. "Queremos aumentar o trabalho em conjunto com a Polícia Militar em ações como a fiscalização em combate as drogas, e o projeto Maria da Penha, que acompanha o cumprimento de medidas judiciais protetivas a mulheres vítimas de violência doméstica", afirmou. Informações do portal O Progresso.