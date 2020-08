Pela primeira vez agricultores familiares do MS serão contemplados com recursos do PAA

O governador Reinaldo Azambuja anunciou nesta quarta-feira, dia 12, que agricultores familiares de doze municípios do Estado serão beneficiados com a alocação de R$ 2,56 milhões provenientes do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) do governo federal. O recurso Ministério da Cidadania vai comprar a produção dos agricultores familiares e atender 78 entidades da rede socioassistencial, do próprio município.

Esta é a primeira vez que o Estado recebe recursos do PAA e a contemplação foi possível devido ao trabalho da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) junto ao governo federal. O secretário Jaime Verruck, titular da Semagro, citou quais municípios serão contemplados.

Verruck destacou o alcance do Programa que destinará R$ 150 milhões em todo o País.

Em Mato Grosso do Sul, o repasse do PAA deverá ser destinado à compra da produção de 395 agricultores familiares.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação