Pedro Gomes registra primeiro caso e MS já tem 21.015 infectados pelo coronavírus

Em Mato Grosso do Sul já são 21.015 pessoas com casos confirmados de coronavírus. Em apenas 24 horas, foram registrados 712 novos exames positivos. Além disso, Pedro Gomes entra no mapa de municípios afetados pela doença que já atinge 77 cidades no Estado. Os dados da pandemia foram anunciados na transmissão ao vivo deste sábado (25.07) do Governo do Estado.

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, e a secretária-adjunta, Christinne Maymone, falaram durante a live de hoje que os óbitos e o número de internações têm apresentado expressivos aumentos. “Nós tivemos 11 óbitos de ontem para hoje e chegamos à marca de 292 mortes, com letalidade de 1,5%. Apenas em julho, foram 202 vítimas fatais da doença”, ressaltou Resende.

O titular da pasta ainda falou do aumento na curva de casos confirmados no Estado. “Entre uma semana e outra a elevação foi de 70% nos casos positivos”.

Evolução da doença no Estado

O Estado possui 21.015 casos confirmados da doença. Até o momento, são 434 internados, sendo que cinco são de outros Estados e um de outro país. Deste total, 243 estão em leitos clínicos e 197 em leitos de UTI.Até o momento, 5.390 pessoas em isolamento social, 14.899 estão recuperadas e foram registrados 292 óbitos.

Os dados publicados desde 19 de maio têm como fonte de dados o sistema de informações oficiais Sivep Gripe e E-SUS VE, alimentado pelos municípios. Eles estão sujeitos a alterações.

Os casos suspeitos em investigação tiveram as amostras encaminhadas para o Lacen, onde será feito o exame para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e coronavírus. O laboratório realiza os exames para Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Os resultados ficam prontos entre 24 a 72 horas, após o recebimento das amostras.

A Secretaria de Estado de Saúde publica o boletim epidemiológico referente às notificações de casos suspeitos de coronavírus (Covid-19) diariamente. As informações divulgadas pela Secretaria são os dados oficiais consolidados do Estado que são repassados ao Ministério da Saúde.

Acompanhe os boletins periódicos no link: http://www.vs.saude.ms.gov.br