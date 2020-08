Participação dos usuários do Conecta Campo Grande somou mais de 61 mil acessos

Ponto de wifi conecta campo grande - (Foto: PMCG/DIVULGAÇÃO)

A parceria entre Funsat (Fundação Social do Trabalho) e Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação) vai além das capacitações e das ferramentas tecnológicas. Hoje o cidadão que vai até a Funsat pode utilizar os serviços de internet grátis da Prefeitura, através do Conecta Campo Grande.

Além da economia do próprio pacote de internet, poderá acessar o site da Funsat, seguro desemprego web, a carteira de trabalho digital, realizar consultas via aplicativos entre outras funções a fim de adiantar seu atendimento no local.

O cidadão que frequentar a Funsat a partir de agosto, vai poder utilizar os serviços da administração pública com acesso gratuito da Internet disponibilizada pelo Conecta Campo Grande.

Desde o início do ano, o Conecta Campo Grande somou mais de 61 mil acessos, de pessoas que utilizam do sinal de internet do Conecta Campo Grande em seus smartphones. Atualmente, existem mais de 28 locais que oferecem internet livre ao cidadão, como na Rua 14 de Julho, parques e praças, Unidades de Saúde, Clínicas da Família, entre outros espaços públicos.

O programa Conecta Campo Grande não se restringe apenas a oferta de internet grátis ao cidadão, mas tem por objetivo tornar Campo Grande mais inteligente por meio da interação entre o poder público e o munícipe, fomentando a participação dos usuários de serviços públicos na gestão municipal. Um cidadão conectado pode trazer demandas mais precisas e também propor soluções para a Prefeitura.