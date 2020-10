Parques estaduais de SP tem entrada gratuita neste domingo

A Fundação Florestal aderiu ao festival Um Dia no Parque e, neste domingo (18), oferecerá entrada gratuita em todas os parques estaduais sob sua administração. A isenção de pagamento na entrada ocorrerá mediante agendamento prévio no site de venda de ingressos, até amanhã (17).

O festival terá programação online, mas haverá algumas ações presenciais em parques. O objetivo é celebrar as unidades de conservação e incentivar a visitação nessas áreas, inspirada na campanha americana National Park Week.

Nos parques da Fundação Florestal, haverá eventos e atividades como observação de aves, concursos e palestras temáticas, trilhas de bicicleta, caminhadas, banho de cachoeira ou piquenique com amigos. A fundação informou que os eventos podem sofrer alterações de local ou horário em função de chuvas ou outros imprevistos e recomenda que as pessoas confirmem a programação antes de sair de casa.

Segundo o órgão, medidas de segurança foram adotadas para seus funcionários e para os visitantes em atendimento aos protocolos de prevenção à covid-19. O número de visitantes é limitado para evitar aglomerações e o uso de máscaras é obrigatório.

Online

O festival Um Dia No Parque deste ano reúne em toda a programação mais de 10 projetos de conservação de todo o país, além de artistas e personalidades da música, cultura e arte em geral, com transmissão neste domingo (18), às 19h, pelo Youtube.

O evento ocorre presencialmente desde 2018 e já movimentou mais de 80 mil pessoas em parques de todo o país. Nesta edição, por causa da pandemia, haverá programação online, com participações que vão chamar atenção para as áreas protegidas. Segundo os organizadores, entre os nomes confirmados estão os artistas Sérgio Britto, João Suplicy, Gabriel Sater, Evandro Mesquita, Del Feliz e outros.

A realização do evento é da iniciativa #UnidosCuidamos, da Coalizão Pró-Unidades de Conservação, um grupo de instituições comprometidas com a valorização e defesa das áreas protegidas do país. O público pode saber mais sobre a programação em @umdianoparqueoficial, no Instagram, e na página Unidos Cuidamos, no Facebook.