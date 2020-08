Parque Nacional do Iguaçu retoma atividades a partir de hoje

O Parque Nacional do Iguaçu vai retomar as atividades de forma gradativa a partir de hoje (4), após meses fechado em decorrência da pandemia de covid-19. A unidade estará aberta ao público de terça-feira a domingo, das 9h às 16h, e, na entrada, os visitantes serão orientados sobre os novos procedimentos e cuidados em relação à prevenção contra o novo coronavírus.

O parque, que está localizado em Foz do Iguaçu, no Paraná, abriga as Cataratas do Iguaçu e foi reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) em 1986.

De acordo com informações do Ministério do Turismo, entre as medidas obrigatórias para acessar a unidade de conservação estão a redução da capacidade do local, a aferição da temperatura, o distanciamento entre as pessoas e o uso correto da máscara, cobrindo o nariz e a boca, durante todo o passeio. A estação Porto Canoas, que abrange o restaurante e outras lojas, seguirá fechada e será reaberta em uma próxima etapa.

As visitas devem ser agendadas e os ingressos serão vendidos exclusivamente pelo site do parque . Serão disponibilizados o máximo de 350 vagas de ingressos por hora. Moradores de Foz do Iguaçu e de cidades vizinhas têm 90% de desconto com o Passe Comunidade, que deve ser adquirido nos terminais de autoatendimento, localizados no centro de visitantes do parque, mediante comprovação de residência.