Parcelamento de contas atrasadas com a Sanesul termina 31 de dezembro

Fique em dia com a Sanesul parcelando suas contas em até 24x - (Foto: Agência Brasil)

Até Novembro, 13.700 clientes da Companhia de Saneamento de Mato Grosso do Sul – SANESUL procuraram os escritórios para aproveitar o parcelamento concedido pela empresa das contas em atraso, com isenção de juros e multas.

A medida tomada pela diretoria da Sanesul, em conjunto com o departamento comercial, faz parte das ações para o enfrentamento da Pandemia do COVID-19.

“Desde julho, clientes da Sanesul puderam pagar de forma facilitada os débitos em atraso, sem incidência de juros e multas. A SANESUL é sensível ao enfrentamento da Pandemia e entendeu a necessidade de flexibiliar o pagamento das contas atrasadas, garantindo aos consumidores a regularização dos débitos e garantia do fornecimento de água tratada”, comentou o Onofre Assis de Souza, Diretor Comercial e de

ATENÇÃO - Toda negociação é isenta de juros e multas. Esta medida, AINDA EM VIGOR, têm prazo determinado até o dia 31 de dezembro de 2020.

“A resposta dos nossos clientes foi muito positiva até o momento. A campanha atendeu a nossa expectativa em ajudar quem estava com dificuldade em colocar as contas de água em dia. Esse número de consumidores deve aumentar até o último dia do ano, quando nós encerramos o prazo para a quitação das contas em atraso sem incidência de juros e multas. Com o pagamento do 13º e salário de dezembro, a tendência é o aumento desse percentual de clientes que vão aproveitar as condições especiais proporcionadas pela campanha oferecida pela SANESUL”, comenta Walmir Lino – Gerente Comercial da Sanesul.

REGRAS

A negociação fica da seguinte forma, o consumidor pode obter parcelamento/reparcelamento com 15 % de entrada e mais 24 parcelas.

Vale destacar que, para a negociação é preciso ir pessoalmente até uma agência de atendimento com os documentos pessoais e do imóvel (como contrato de locação, IPTU...).

O atendimento das agências é das 07h30 até 11h30 – e das 13h30 até 17h00.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor 24 horas, gratuitamente, pelo telefone: 0800 067 6010.

Acesse os locais de atendimento e consulte débitos neste link http://agencia.sanesul.ms.gov.br/LocaisAtendimento