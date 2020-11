Paranhos completa hoje 33 anos de emancipação em busca de mais desenvolvimento

Cidade de pouco mais de 14 mil habitantes completa hoje 33 anos de emancipação - Divulgação

O município de Paranhos, localizado a 469 km de Campo Grande, completa hoje (17) 33 anos de emancipação político-administrativa. A cidade tem população de mais de 14 mil habitantes.

Em mensagem enviada ao Grupo Feitosa de Comunicação, o prefeito Dirceu Bettoni (PSDB) destacou a força do desenvolvimento da cidade e agradeceu a população. “Hoje nada mais justo do que parabenizar o povo paranaibense. Esta gente guerreira, honesta e trabalhadora que com seu trabalho diário constrói uma cidade maravilhosa”, salientou.

Ele destaca ainda que deseja que cada “munícipie seja um ponto de apoio na constante construção de uma Paranhos melhor, através de valores sólidos ajudem a preparar as crianças e os jovens para este processo contínuo de transformação que o nosso município tanto precisa”.

Bettoni lembrou que “é necessário semear ações e colher conquistas, investindo no presente para que no futuro as conquistas da sociedade sejam sempre crescente. A nossa perseverança é que ilumina o caminho rumo a uma Paranhos mais justa e cidadã”, finalizou.

História

Criada em uma área predominantemente indígena, a ocupação da região de Paranhos remonta ao início do século XX, quando a Companhia Matte Laranjeira começou a exploração da erva-mate, viabilizando a chegada de migrantes de diferentes regiões. O povoado foi batizado na década de 1940 de Paranhos em homenagem ao diplomata José Maria da Silva Paranhos, o Barão do Rio Branco.

Em 1958 foi criado o distrito de Paranhos, subordinado ao município de Amambai. A emancipação veio em 17 de novembro de 1987, com a instalação do município ocorrendo em 1º de janeiro de 1989. Além da sede, o município conta com o distrito de Sobradinho e diversas aldeias.