Paranaense é autuado por desmatamento em Batayporã

A Polícia Militar Ambiental (PMA) autuou hoje (26) o dono, 78, de uma propriedade rural por desmatamento de sem autorização ambiental - (Foto: Polícia Militar Ambiental)

A Polícia Militar Ambiental (PMA) autuou hoje (26) o dono, 78, de uma propriedade rural por desmatamento de sem autorização ambiental. O crime aconteceu em Batayporã, a 308 km de Campo Grande.

A PMA descobriu o desmatamento através de imagens de satélite e foi ontem (25) fazer vistoria no local. O agentes constataram um desmate de 2,30 hectares, sendo 2 hectares em vegetação nativa do bioma de Mata Atlântica e 0,30 hectare, em área de reserva legal, ambas protegidas por Lei.

No local onde era a vegetação, a terra já estava preparada para o plantio de lavoura. A madeira produto do desmate, parte já havia sido explorada e não se encontrava mais no local e outra parte se encontrava caída à margem de um capão e em pequenas leiras. As atividades foram interditadas na área irregular.

O infrator, que mora em Andirá (PR), foi autuado administrativamente e multado em R$ 21mil. Ele também responderá por crime ambiental. A pena é de um a três anos de detenção, agravada por ser área protegida. Ele foi notificado a apresentar Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental, em prazo de 30 dias.