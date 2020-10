Paraíso das Águas tem restauração de ruas em execução e construção de ponte concluída

Implantação da rodovia MS-316 já está em fase de licitação

O mais novo município de Mato Grosso do Sul, Paraíso das Águas, recebe diversos investimentos da administração estadual. Compromisso assumido no Governo Presente, a restauração de diversas ruas, por meio de um convênio com a prefeitura, já está em 33,33%. O valor da obra é de R$ 2,799 milhões.

Outra solicitação referente ao programa realizado em setembro do ano passado em Três Lagoas foi a construção de uma ponte de 15 metros sobre o córrego Mimoso, que já foi concluída, no acesso ao laticínio.

E já está em fase de licitação o projeto executivo de engenharia com Estudo de Viabilidade Técnico Econômica e Ambiental (Evtea) para a implementação e pavimentação da rodovia MS-316, ligando Paraíso das Águas a Costa Rica.

O investimento é um compromisso do governador Reinaldo Azambuja. “Até o final do nosso mandato vocês terão a pavimentação asfáltica até Costa Rica. É uma obra importante para o desenvolvimento da região. É um sonho da população que vai virar realidade”, disse.

Paraíso das Águas recebeu mais de R$ 58 milhões em investimentos estaduais entre 2015 e 2020, incluindo a pavimentação da MS-320, no trecho entre a MS-316 e MS-377, em uma extensão de 23,08 quilômetros.

Já na área de habitação, foi realizado o sonho de 100 famílias que receberam a chave das moradias no Residencial Jardim Severiano pelo programa Minha Casa Minha Vida, em uma parceria entre os governos federal, estadual e municipal.

