Paraguaios protestam e pedem reabertura da fronteira com o Brasil

Paraguaios protestam e pedem a reabertura do fronteira do Paraguai com o Brasil - (Foto: Juan Alcaráz/Arquivo Pessoal)

Um protesto pedindo pela reabertura da fronteira entre Brasil e Paraguai nesta segunda-feira (31) em Salto del Guairá, reuniu cerca 300 pessoas em uma carreata que percorreu as principais ruas da cidade, vizinha a Mundo Novo (MS).

Fechada pelo governo paraguaio há mais de 5 meses devido à pandemia da Covid-19, os manifestantes alegam que a reabertura da fronteira é necessária, pois diversos comerciantes estão fechando as portas devido a falta de turistas brasileiros.

Segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde do Paraguai, até ontem (30), são 17.105 casos confirmados e 308 mortos. Em Mato Grosso do Sul, conforme a secretaria estadual de Saúde (SES), até essa segunda-feira, o número de óbitos no estado provocados pela doença chegou a 862 e a taxa de letalidade subiu para 1,8%.

Os manifestantes alegam estão cumprindo corretamente a quarentena imposta pelo governo, mas que não podem mais suportar a situação de lockdown.

Protestos com carreatas semelhantes também foram registrados em outras cidades fronteiriças com o Brasil , Cidade do Leste e Salto de Guairá. Todas as fronteiras entre Brasil e Paraguai estão fechadas desde o dia 18 de março com apoio do Exército.