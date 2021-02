Para governadora do RN, festas de carnaval durante pandemia são 'escárnio'

Fátima Bezerra - Foto: Divulgação/Assessoria

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), avaliou como "muito feias" e "um escárnio" as cenas de aglomeração registradas no Estado na noite deste domingo, 14. Bezerra disse que utilizará do poder de polícia para evitar novas festas de Carnaval e afirmou que agentes de segurança do Estado estarão na Praia de Pipa, em Timbau do Sul (SP), para evitar novas cenas de aglomeração.

Ontem, circularam pelas redes sociais imagens de centenas de pessoas se aglomerando em festas de carnaval na praia, um dos principais pontos turísticos do Rio Grande do Norte. Cenas semelhantes foram registradas também nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. No último dia 2, o governo potiguar publicou decreto que proibia festas, particulares ou públicas, de carnaval como forma de conter a disseminação do novo coronavírus.

Em entrevista à GloboNews, Bezerra afirmou que "as pessoas não têm direito de ir pra rua sem máscara, sem seguir os protocolos sanitários". Segundo informou, as taxas de ocupação dos leitos de UTI na capital Natal estão próximas à 100%. "Me desculpe, eu adoro a juventude, mas os jovens precisam cuidar de seus pais, avós e tios", declarou a governadora.