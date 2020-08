Para atender doadores, Hemosul abre em tempo integral a cada primeiro sábado do mês

Além da demanda espontânea, é possível fazer o agendamento para evitar aglomeração e prevenir o contágio do novo coronavírus. - (Foto: Saul Schramm )

Agosto chega com uma boa notícia para os doadores de sangue que só tem o sábado para praticarem o gesto de solidariedade. A partir deste sábado (1) o Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul abrirá em período integral a cada primeiro sábado do mês.

Para Marli Vavas, coordenadora geral da rede Hemosul, a ampliação representa uma grande conquista. “Esse horário estendido é uma reivindicação antiga de doadores que não podiam comparecer durante a semana ou no sábado pela manhã. Estamos muito felizes de anunciar essa ampliação que será muito positiva para todos”.

Os voluntários da Capital tem o período entre 7h às 17h para se dirigir até a unidade na Avenida Fernando Corrêa da Costa e contribuir para a manutenção dos estoques que ajudam a salvar vidas em todo Estado.

Além da demanda espontânea, é possível fazer o agendamento para evitar aglomeração e prevenir o contágio do novo coronavírus. A doação programada é uma forma de evitar a aglomerações. Os telefones para agendamento na Capital são os fixos (67) 3312-1516, (67) 3312-1529 e (67) 99298-6316.

Entre as medidas adotadas pelo Hemosul para prevenir o contágio da Covid-19, está o uso obrigatório de máscaras e aferição de temperatura corporal dos voluntários.

Para doar, é necessário ter em mãos documento oficial com foto, estar bem alimentado e bem de saúde, ter mais de 55 quilos, e ter idade entre 16 e 69 anos. Mais informações podem ser conferidas aqui .