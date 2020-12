Para atender demanda, SES amplia quantidade de testes RT-PCR

Teste de covid-19 - (Foto: Secom MS)

O boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde nesta quarta-feira, dia 08, trouxe a confirmação de 1.314 novos casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul. Com isso, o número total de casos confirmados desde o início da pandemia é de 108.549. Média móvel de 1063 casos ao dia, um aumento de 50% em apenas 21 dias.

Dos 108.549 casos confirmados, 92.863 estão sem sintomas e já estão recuperados, 13.816 ativos, e destes 615 estão internados. Os municípios com maior número de casos novos são Campo Grande com 556, Dourados com 166, Maracaju com 76 e Amambai e Naviraí com 40 novos casos.

Quanto aos percentuais de ocupação de leitos, a macrorregião de Campo Grande tem 105% dos leitos ocupados, Dourados com 78%, macrorregião de Três Lagoas com 48% e de Corumbá 94% de ocupação.

Com dezoito novos óbitos confirmados, totalizamos 1.870 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul, desde o início da pandemia, uma média móvel de onze óbitos por dia. Os óbitos são treze de Campo Grande. Dois óbitos em Dourados. Naviraí, Ivinhema, Costa Rica e Corumbá registraram um óbito cada.

Na live desta quarta-feira, participou o Diretor de Saúde e Assessor Técnico do Corpo de Bombeiros Militar na SES, coronel Marcello Fraiha, que anunciou a ampliação da quantidade de vagas para realização dos testes RT-PCR, tanto nas unidades de saúde, quanto nos drives thrus, nos dias de semana e também aos finais de semana.

Segundo ele, só neste mês de dezembro já foram realizadas 61.500 ligações, o que dá uma média diária de 2 mil ligações, sendo 80% dos pedidos de agendamento da Capital.

Lembrando que os exames para diagnóstico da doença podem ser agendados pelo telefone 0 800 647 0911. E os boletins periódicos você pode acompanhar no link: http://www.vs.saude.ms.gov.br.